『水着・ラッシュガード FILA 長袖トップス＆ブラ付フィットネス水着４点セット ニッセン nissen【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 04時 44分に出品され04月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【カラー】ブルー/ピンク
【サイズ】M/L/LL/3L
【備考】()はヌード寸法(cm)
【素材】セット内容：長袖トップス、ブラトップ、ショートパンツ、レギンス
品質：長袖トップス、ブラトップ、ショートパンツ85％・ポリウレタン15％、レギンズ＝ポリエステル82％・ポリウレタン18％
※バストカップ取外し可
※レギンス：ウエスト部ヒモ有
※柄の出方は写真と異なる場合があります。
【原産国】中国製
【メーカー品番】ZZY4319C3169
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落札価格7692円
610 入札履歴
終了
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