『水着・ラッシュガード FILA 長袖トップス＆ブラ付フィットネス水着４点セット ニッセン nissen【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 04時 44分に出品され04月13日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【カラー】ブルー/ピンク

【サイズ】M/L/LL/3L

【備考】()はヌード寸法(cm)

【素材】セット内容：長袖トップス、ブラトップ、ショートパンツ、レギンス

品質：長袖トップス、ブラトップ、ショートパンツ85％・ポリウレタン15％、レギンズ＝ポリエステル82％・ポリウレタン18％

※バストカップ取外し可

※レギンス：ウエスト部ヒモ有

※柄の出方は写真と異なる場合があります。

【原産国】中国製

【メーカー品番】ZZY4319C3169

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