バレエ　レオタード 大人用　　クラスイン　Classin　バレエレオタード S バレエ雑貨　シャーベットオレンジ　レース【コストコ お買い得】

商品情報

レオタード 大人用 クラスイン Classin バレエレオタード S バレエ雑貨 シャーベットオレンジ レース

（Ｓ）Ｓ (日本のメーカーのややＭサイズＵＳＡメーカー生地デザインにもよりますがやや大きめ） 普段Ｓサイズご着用又は Ｍサイズ（フィットした着心地をお好みの方）ご着用の方サイズ

Classin 輸入レオタード

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素材の特性上、お洗濯やクリーニングにより多少の縮みやねじれが生じる場合もございます。

商品の撮影には最大限注意を払っておりますが、閲覧時のモニター環境によりましては実際の商品と若干違うお色味に映ることもございます。

