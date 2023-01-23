『バレエレオタード 大人用 バレエレオタード 大人Sサイズ Class in ブラック ゴールド 長袖 バレエ雑貨 バレリーナ雑貨【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 01時 06分に出品され03月25日 01時 06分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バレエ レオタード 大人Sサイズ

Class in レオタード バレエ雑貨 バレリーナ雑貨



メーカー Class in



サイズ S



通常 ｓサイズ ご使用



M大きめに ご使用されている方サイズ



バスト ８５から８８



身長 １５７から １６８



ヒップ ８８から９７

