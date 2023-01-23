『キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 05時 10分に出品され04月21日 05時 10分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 22.40 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7692円
3 入札履歴
終了
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