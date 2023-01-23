『マジックマウンテン(MAGIC MOUNTAIN) ピボットミニチェア ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 08時 35分に出品され03月18日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マジックマウンテン(MAGIC MOUNTAIN) ピボットミニチェア ネイビー



【商品説明】

・サイズ／使用時：高さ38、シート幅32、折りたたみ長28（?）

・ジュラルミン脚径／φ13?

・耐荷重／120kg

・重量／550g（収納袋込）

CMR-X09Z8XG6W5

【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。