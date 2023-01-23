『ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 00時 50分に出品され03月03日 00時 50分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ZY-Cable Sennheiser 交換用アップグレード・ケーブル HD650 HD600 HD580 HD525 HD565 バランス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 21.80 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。