『ホグロフス TIGHT JUNIOR 8 タイトジュニア リュック バックパック 子供むけ AUBERGINE/【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 00時 01分に出品され03月31日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,692円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホグロフス TIGHT JUNIOR 8 タイトジュニア リュック バックパック 子供むけ AUBERGINE/



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。