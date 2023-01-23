『替えベルト セイコー(正規品) クロコダイルフランス仕立竹班柄ステッチ付 マット調仕上げ DEL2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 16分に出品され03月27日 22時 16分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
替えベルト セイコー(正規品) クロコダイルフランス仕立竹班柄ステッチ付 マット調仕上げ DEL2
【商品説明】
・12時側尾錠先端まで----約85mm
・6時側最長の穴まで-----約90mm
・ラグ幅（時計本体の幅）---18mm 尾錠幅---15mm
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7691円
670 入札履歴
終了
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