『替えベルト セイコー(正規品) クロコダイルフランス仕立竹班柄ステッチ付 マット調仕上げ DEL2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 16分に出品され03月27日 22時 16分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

替えベルト セイコー(正規品) クロコダイルフランス仕立竹班柄ステッチ付 マット調仕上げ DEL2



【商品説明】

・12時側尾錠先端まで----約85mm

・6時側最長の穴まで-----約90mm

・ラグ幅（時計本体の幅）---18mm 尾錠幅---15mm



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 9.80 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

腕時計用品 タグ 替えベルト

セイコー(正規品)

クロコダイルフランス仕立竹班柄ステッチ付

マット調仕上げ

DEL2