『やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 15時 12分に出品され03月18日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 53.00 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。