『やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 15時 12分に出品され03月18日 15時 12分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
やすらぎ ダンボール ペット棺 大サイズ お別れ窓付 防水シート付 白い羽根 ピンク（大）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 92.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7691円
724 入札履歴
終了
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