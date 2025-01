MIRROR [完全生産盤]【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

内容紹介 結成15周年を迎えたSCANDALが、約2年ぶり、10枚目となるオリジナル・アルバムをリリース。 2021年にリリースしたシングル曲「eternal」「アイボリー」「one more time」のほか、新曲7曲を追加した全10曲が収録。さらに、ボーナストラックとして昨年配信リリースした「Living in the city」「SPICE」の2曲も収録される。 【CD収録内容】全形態CD共通 1. MIRROR 2. eternal 3. 愛にならなかったのさ 4. 彼女はWave 5. 愛の正体 6. アイボリー 7. 夕暮れ、溶ける 8. 蒼の鳴る夜の隙間で 9. プリズム 10. one more time bonus track 1. Living in the city 2. SPICE 【完全生産盤付属内容】 DVD:MUSIC VIDEO CLIPS (「Living in the city」「SPICE」「月」「eternal」「アイボリー」「one more time」を含む計7曲を収録) GOODS:MIRRORロングスリーブTシャツ(L si