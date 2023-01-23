『コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 21時 18分に出品され04月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 *他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。



【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型



【商品説明】

・使用サイズ:約150×190cm

・分割時:約75×190cm

・商品モデル番号:2000038136

・色:ネイビー

・重量:約3.4Kg