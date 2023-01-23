『コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 21時 18分に出品され04月14日 21時 18分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 アドベンチャークッションバッグ C5 快適温度5度 封筒型
【商品説明】
・使用サイズ:約150×190cm
・分割時:約75×190cm
・商品モデル番号:2000038136
・色:ネイビー
・重量:約3.4Kg
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落札価格7691円
551 入札履歴
終了
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