『アラモーダ 日本製 ビジネスシューズ 本革 メンズ 革靴 紳士靴 外羽根ウイングチップ 1185 ダークブラウン 26.5cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 10時 00分に出品され03月08日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アラモーダ 日本製 ビジネスシューズ 本革 メンズ 革靴 紳士靴 外羽根ウイングチップ 1185 ダークブラウン 26.5cm



【商品説明】

・クッション性が高くフィット感のある中敷を使用しております。

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: レザー

・安心安全の日本製。日本人の足型に合わせたこだわりの逸品です。

・留め具の種類: レースアップ

・若干大きめの造りになっております。ジャストフィットをお求めの方は1サイズダウン・中敷等でご調整下さい。

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 11.94 cm

横幅 : 20.07 cm

奥行 : 34.03 cm

重量 : 1.96 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ アラモーダ

日本製

ビジネスシューズ

本革

メンズ

革靴

紳士靴

外羽根ウイングチップ

1185

ダークブラウン

26.5cm