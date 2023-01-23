『ファイントラック フットプリント(カミナドーム2) FAG0114 グレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 10分に出品され03月25日 00時 10分に終了予定です。即決価格は7,691円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ファイントラック フットプリント(カミナドーム2) FAG0114 グレー



【商品説明】

・ファイントラック



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。