『BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 豪華なハウス付き 猫タワー 爪研ぎ 隠れ家 バスケット 多頭飼い アスレチック 麻紐【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 00時 37分に出品され04月12日 00時 37分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 豪華なハウス付き 猫タワー 爪研ぎ 隠れ家 バスケット 多頭飼い アスレチック 麻紐
【商品説明】
・185cmもある高さで、たっぷり遊べるビッグサイズ：結構大きくて存在感あります。組立中から猫たちが遊び始めて、一番高いところは奪い合いです。
・2つの隠れ家付き：ネコちゃんの隠れ家が大小2つあります。お気に入りの隠れ家でゴロゴロ。中に入ってお昼寝もできます。
・ふわふわの3つ台座で、居心地は最高にゃ〜：大きなネコちゃんや多頭飼いでもくつろいで使えます。
・スロープ階段付き、登り降りしやすい：スロープ階段付きで、仔猫ちゃんやシニアのネコちゃんも遊びやすい。
・噛み噛みできる丈夫な麻紐：支柱は爪とぎができるのでストレス解消に。10ヶ所以上で爪どき、あっちこっちでガリガリ。
【サイズ】
高さ : 46.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 21.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7690円
569 入札履歴
終了
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