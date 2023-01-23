『BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 豪華なハウス付き 猫タワー 爪研ぎ 隠れ家 バスケット 多頭飼い アスレチック 麻紐【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 34分に出品され03月18日 09時 34分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BTM キャットタワー キャットツリー スリムタワー 豪華なハウス付き 猫タワー 爪研ぎ 隠れ家 バスケット 多頭飼い アスレチック 麻紐



【商品説明】

・185cmもある高さで、たっぷり遊べるビッグサイズ：結構大きくて存在感あります。組立中から猫たちが遊び始めて、一番高いところは奪い合いです。

・2つの隠れ家付き：ネコちゃんの隠れ家が大小2つあります。お気に入りの隠れ家でゴロゴロ。中に入ってお昼寝もできます。

・ふわふわの3つ台座で、居心地は最高にゃ〜：大きなネコちゃんや多頭飼いでもくつろいで使えます。

・スロープ階段付き、登り降りしやすい：スロープ階段付きで、仔猫ちゃんやシニアのネコちゃんも遊びやすい。

・噛み噛みできる丈夫な麻紐：支柱は爪とぎができるのでストレス解消に。10ヶ所以上で爪どき、あっちこっちでガリガリ。



【サイズ】

高さ : 46.00 cm

横幅 : 50.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 21.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。