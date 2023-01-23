『犬の散歩ロープ 2匹の自動格納式牽引ベルトペットの犬はもつれフリーを可能テザーベルト 快適で多用途 (色 : ピンク， Size : 5m)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 16時 52分に出品され05月04日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

犬の散歩ロープ 2匹の自動格納式牽引ベルトペットの犬はもつれフリーを可能テザーベルト 快適で多用途 (色 : ピンク， Size : 5m)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。