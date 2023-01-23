『キャスコ スポーツ KSRWL-001 レディース アイボリー 日本 M-(日本サイズM相当)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 45分に出品され04月26日 06時 45分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャスコ スポーツ KSRWL-001 レディース アイボリー 日本 M-(日本サイズM相当)



【商品説明】

・メイン素材: ナイロン

・対象 レディース

・素材構成: 東レ[キューダス]使用



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。