『キャスコ スポーツ KSRWL-001 レディース アイボリー 日本 M-(日本サイズM相当)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 06時 45分に出品され04月26日 06時 45分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャスコ スポーツ KSRWL-001 レディース アイボリー 日本 M-(日本サイズM相当)
【商品説明】
・メイン素材: ナイロン
・対象 レディース
・素材構成: 東レ[キューダス]使用
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7690円
836 入札履歴
終了
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