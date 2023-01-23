『リッチェル キャンピングキャリーファインM アイボリー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 43分に出品され03月26日 07時 43分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル キャンピングキャリーファインM アイボリー



【商品カテゴリ】

猫用キャリーバッグ



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :40.5×55.5×37.5cm

・本体重量:2.1kg



【サイズ】

高さ : 32.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 2.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





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