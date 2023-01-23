『waku fimac キャリーカート カート ソロ おしゃれ 4輪 前押し 折りたたみ 軽量 買い物 ミニ タイヤ大きい イス付【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 21時 16分に出品され04月08日 21時 16分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
waku fimac キャリーカート カート ソロ おしゃれ 4輪 前押し 折りたたみ 軽量 買い物 ミニ タイヤ大きい イス付
【商品説明】
・キャリーカート 折りたたみ 買い物 キャンプ アウトドア 旅行 キャリー カート 台車 ブラック コンパクト
・ 荷物 収納 タイヤ 360 回転 運動会 海 釣り
・坂道 固定 ストッパー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7690円
899 入札履歴
終了
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