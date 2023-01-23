『犬用食器 小型犬 大型犬 猫用食器 フードボール 1個 2個 フードボウル 餌皿 エサ皿 透明 スタンド 食べやすい ペット用品 スタンド 無地【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 01時 46分に出品され03月17日 01時 46分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 犬用食器 小型犬 大型犬 猫用食器 フードボール 1個 2個 フードボウル 餌皿 エサ皿 透明 スタンド 食べやすい ペット用品 スタンド 無地 食器棚

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素材 陶器碗、 ?

可愛いフードボウルスタンドで大切な家族に快適なお食事タイムを



ワンちゃん猫ちゃんが器に直接顔を入れて食べるのにちょうど良い傾き。

この傾斜があるかないかで普段の食事タイムのクオリティがグッと上がります。



ボウルは2つあるので、ドライフードとお水を入れたり、ウェットフードを入れたり

ご自宅のワンちゃん猫ちゃんに合わせて組み合わせも自由自在です。