『A Deleuzian Approach to Curriculum: Essays on a Pedagogical【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 22時 00分に出品され04月09日 22時 00分に終了予定です。即決価格は7,690円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 A Deleuzian Approach to Curriculum: Essays on a Pedagogical