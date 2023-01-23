『EnergyPower アリ飼育キット 石膏製巣箱 2層式 土やゲルを使用しないので腐らず清潔 お子様でも安心の観察キット 最初から巣ができ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 18分に出品され03月13日 09時 18分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EnergyPower アリ飼育キット 石膏製巣箱 2層式 土やゲルを使用しないので腐らず清潔 お子様でも安心の観察キット 最初から巣ができ
【商品説明】
・※※※ 当製品を模倣した類似品の出品にご注意ください。 ※※※
・アリの生態を研究して設計された巣穴が最初からできあがっているので、 数の多いコロニー（群れ）もすぐに投入する事ができます。衝撃等で巣が壊れたりすることもありません。 巣は3D立体構造となっており、4つの側面それぞれに巣穴が形成されています。
・ケースは2層式となっており、上層部分は餌や水入れを置くのに適しています。 使い方、アリの飼い方を詳しく記載したマニュアルも同梱されていますので、初めての方でも安心です。
・石膏を使った本格的アリ飼育ケースです。 ゲルを使った飼育キットは見た目は綺麗ですがアリの生態には向かず、繁殖が難しいのが
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 1.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7689円
647 入札履歴
終了
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