『SIDAS シダス アクションスポーツ用 アクションプラス 313232101 XS(22.0cm-23.0cm)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 04時 59分に出品され04月20日 04時 59分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SIDAS シダス アクションスポーツ用 アクションプラス 313232101 XS(22.0cm-23.0cm)



【商品説明】

・ジョグテン

・ダブルヒールクッション

・トランスフルックス



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※食品販売の場合についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。

商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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シダス

アクションスポーツ用

アクションプラス

313232101

XS(22.0cm-23.0cm)