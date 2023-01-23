『マコモ (粉末) 190g【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 10時 23分に出品され04月09日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マコモ (粉末) 190g



【商品説明】

・【 名 称 】 マコモ粉末

・【保存方法】 常温で保存して下さい

・【内容量】 190ｇ

・【原産国】 日本



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。