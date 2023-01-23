『Rigalle Mercury 1.7kgの超軽量 リュックに入るコンパクトサイズ 1人用テント ツーリングテント ソロテント 幅210cmｘ奥行11【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 09時 35分に出品され03月18日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 リュックに入る超軽量1.7kgの1人用テント

夏でも涼しいインナーテント全面メッシュ仕様

前後2ヵ所の出入り口で通気性アップ

軽いから組み立ても簡単