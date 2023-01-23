『(ユナイテッドアスレ)UnitedAthle 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 500102 キッズ 10枚セット(ネイビー， 13【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 20分に出品され03月31日 19時 20分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ファッション小物（子ども用）
【商品名】
(ユナイテッドアスレ)UnitedAthle 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 500102 キッズ 10枚セット(ネイビー， 13
【商品説明】
・SIZE:100 肩幅:27.5cm 袖丈:12cm 身幅:30cm 着丈:39cm
・SIZE:110 肩幅:29cm 袖丈:13.5cm 身幅:33cm 着丈:44cm
・SIZE:120 肩幅:31cm 袖丈:14cm 身幅:35.5cm 着丈:47cm
・SIZE:130 肩幅:33cm 袖丈:15.5cm 身幅:36.5cm 着丈:50cm
・SIZE:90 肩幅:22.5cm 袖丈:12cm 身幅:29cm 着丈:35cm
・メイン素材: 綿
・素材構成: アッシュ: 98% 綿， 2% ポリエステル; ミックスグレー: 90% 綿， 1
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7689円
173 入札履歴
終了
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