(ユナイテッドアスレ)UnitedAthle 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 500102 キッズ 10枚セット(ネイビー， 13【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

その他ファッション小物（子ども用）

【商品名】

(ユナイテッドアスレ)UnitedAthle 5.6オンス ハイクオリティー Tシャツ 500102 キッズ 10枚セット(ネイビー， 13



【商品説明】

・SIZE:100 肩幅:27.5cm 袖丈:12cm 身幅:30cm 着丈:39cm

・SIZE:110 肩幅:29cm 袖丈:13.5cm 身幅:33cm 着丈:44cm

・SIZE:120 肩幅:31cm 袖丈:14cm 身幅:35.5cm 着丈:47cm

・SIZE:130 肩幅:33cm 袖丈:15.5cm 身幅:36.5cm 着丈:50cm

・SIZE:90 肩幅:22.5cm 袖丈:12cm 身幅:29cm 着丈:35cm

・メイン素材: 綿

・素材構成: アッシュ: 98% 綿， 2% ポリエステル; ミックスグレー: 90% 綿， 1



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。