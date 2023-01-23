『[B.T.Z] スーツ フォーマル 5点セット キッズ ボーイズ スリム 細身 ネイビー 無地 レオパード 160cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 11時 32分に出品され03月25日 11時 32分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 3釦ロングパンツスーツです。シャツはサックス、ネクタイはチェックです。ジャケット、パンツ、シャツ、ネクタイ、ポケットチーフの5点セットです。