『イシュタル トートバッグ ボン A4収納 メンズ ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 00時 50分に出品され04月09日 00時 50分に終了予定です。即決価格は7,689円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル トートバッグ ボン A4収納 メンズ ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ストラップなし

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ34cmxヨコ36cmxマチ14cm

・メイン素材: ポリエステル

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステルｘ合皮



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 58.80 cm

奥行 : 59.40 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。