『コザイク なつめも (3-6人用 30-45分 8才以上向け) ボードゲーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 17分に出品され03月24日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,688円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「コザイク(Cosaic)」より引用"



【商品名】

コザイク なつめも (3-6人用 30-45分 8才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :3~6人

・プレイ時間 :30~45分

・対象年齢 :8才以上



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 15.50 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ コザイク

なつめも

(3-6人用

30-45分

8才以上向け)

ボードゲーム