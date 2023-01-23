『コザイク なつめも (3-6人用 30-45分 8才以上向け) ボードゲーム【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 03時 17分に出品され03月24日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,688円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「コザイク(Cosaic)」より引用"
【商品名】
コザイク なつめも (3-6人用 30-45分 8才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・プレイ人数 :3~6人
・プレイ時間 :30~45分
・対象年齢 :8才以上
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 15.50 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7688円
530 入札履歴
終了
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