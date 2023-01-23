『XIAOKUBB バッグ 登山 リュック 大容量 70/100L アウトドア 登山用バックパック 多機能 防水 リュック 登山 ザック 高通【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 10時 47分に出品され03月07日 10時 47分に終了予定です。即決価格は7,688円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
XIAOKUBB バッグ 登山 リュック 大容量 70/100L アウトドア 登山用バックパック 多機能 防水 リュック 登山 ザック 高通
【商品説明】
・収納可能サイズ: 70L（32x20x68cm）、100L（38x27x88cm）
・表地:900Dオックスフォードクロスファブリック（防水、通気性、耐引裂性）
・閉方法：高強度レジンファスナー＋ジッパー
・【U型アルミニウム製ステー内蔵】背面には高い強度を備え、超軽量を実現するU型アルミニウム製フレームを内蔵しておりますので、リュックが型くずれしにくい。実際に重いものを入れて背負い階段ののぼりおりなどをしてみましても、 実際の重さを感じさせないつくりで、長時間背負い続けていられます、 よりリラックスした快適な体験をお楽しみいただけます。
・【利便性】チェストストラップ、ベルト、ベルトは調
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 42.50 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 2.26 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7688円
234 入札履歴
終了
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