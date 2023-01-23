『molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 19時 23分に出品され03月09日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,688円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000



【商品説明】

・FIBA国際公認球

・JBA検定球

・※掲載商品の仕様は、改良のため許可なく変更することがございます。ご了承ください。

・※空気の入れ過ぎにご注意ください。

・周囲:74.9cm

・発泡カーカス仕様

・直径:24.5cm

・重量:567~650g



【サイズ】

高さ : 23.80 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。