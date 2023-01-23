『リカちゃん レンジでチーン ひろびろキッチン【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 23時 14分に出品され03月19日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,688円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リカちゃん レンジでチーン ひろびろキッチン



【商品説明】

・(C) TOMY

・対象年齢 :3才以上

・電池種別 :単三型電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。