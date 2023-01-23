ドライブボックス ペット ドライブベッド ペットキャリー 小犬/猫に対応 洗濯可 犬ベッド カーシート 車載 アームレスト ペットソファー 安全 旅行 車用【コストコ お買い得】

商品情報

6kgまでの小型犬&猫適用



ご注意：ペット用品なので、衛生上、サイズ交換、返品などのご対応しかねます。



安心感

ペットと一緒に外出には、ペットが興奮して不安定な状態になる、車中にむやみに走ることはあるかもしれません、飼い主の運転には危険性が高いです。ゆえにペット用のドライブボックスがあれば飼い主も安心できるでしょう。



飛び出し防止

底部にはゴムひも付き、ドライブボックスは位置に固定して、ブレーキの時はドライブボックス不安定になるのは心配要りません、一心不乱に運転できる。ペットの首輪と合わせて使うの安全フックが付き、ペットがむやみに走るや飛び出しなどの防止、安全性高いです。



広い視野

ドライブボックスは運転席隣の位置に置いている、車の真中で広い視野をペットに与える、ペットの好奇心を満足させる。



衣類・バッグ等、縫製品について

海外製品の為、縫製基準が日本と異なるケースもあることから

縫製が甘い・雑・糸の始末ができていない等が見受けられる場合もございます。



初期不良の場合、未使用の商品のみ到着日から7日以内にご連絡頂ければご返金、交換対応させて頂きます。