『プリシラ 帽子ウィッグ ボブ BO-02 耐熱 TDB・ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 19時 48分に出品され05月02日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリシラ 帽子ウィッグ ボブ BO-02 耐熱 TDB・ダークブラウン



【商品説明】

・【新ファイバー】 国内メーカー製耐熱ファイバー100％

・お手軽にイメージチェンジ

・つむじから前:約21cm つむじから後:約30cm 人工スキン:有 アジャスタ有(面テープタイプ) ウィッグのタイプ:帽子タイプのオールウィッグ(フルウィッグ)



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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帽子ウィッグ

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BO-02

耐熱

TDB・ダークブラウン