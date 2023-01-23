『プリシラ 帽子ウィッグ ボブ BO-02 耐熱 TDB・ダークブラウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 19時 48分に出品され05月02日 19時 48分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリシラ 帽子ウィッグ ボブ BO-02 耐熱 TDB・ダークブラウン
【商品説明】
・【新ファイバー】 国内メーカー製耐熱ファイバー100％
・お手軽にイメージチェンジ
・つむじから前:約21cm つむじから後:約30cm 人工スキン:有 アジャスタ有(面テープタイプ) ウィッグのタイプ:帽子タイプのオールウィッグ(フルウィッグ)
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 22.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7687円
902 入札履歴
終了
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