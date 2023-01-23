『DXアンテナ ワイヤレス インターホン 親機 室内子機セット WEWA2S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 09時 35分に出品され03月24日 09時 35分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ ワイヤレス インターホン 親機 室内子機セット WEWA2S



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。