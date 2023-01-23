『サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 11分に出品され03月23日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 BK
【商品説明】
・JSBB公認
・カラー/ブラックxレッド
・身長/155~180cm対応
・適応/一般軟式用
・重量/約460g
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 ブラ
¥ 7675
サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 BK
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落札価格7687円
671 入札履歴
終了
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