『サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 BK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 11分に出品され03月23日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サクライ貿易(SAKURAI) Promark(プロマーク) 野球 軟式 キャッチャー プロテクター プレゼント 一般用 JSBB公認 BK



【商品説明】

・JSBB公認

・カラー/ブラックxレッド

・身長/155~180cm対応

・適応/一般軟式用

・重量/約460g



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。