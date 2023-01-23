『Tools ニットケース TLS KNIT CASE ORANGE|66 SHORT ORANGE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 20時 10分に出品され03月24日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,687円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[Tools] ニットケース TLS KNIT CASE ORANGE|66 SHORT ORANGE



【商品説明】

・ドローコード式

・ノースコーンに2mmPEパッド搭載

・ノーズから差し込むベーシックタイプ

・伸縮性が高くサーフボードを収納しやすい

・吸水性、速乾性に優れた軽量素材