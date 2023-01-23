『指輪 リング レインボー ゴールド シルバー ストーン リング 月 レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 19分に出品され04月30日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
585 ローズ ゴールド 虹 レインボー ムーンストーン 月 レディース リング 指輪 オリジナル 925 スターリング シルバー トレンド ジュエリー 2022 結婚式 ウェディング ロマンチック
スペック
アイテム重量-1.3
サイドストーン:アーティフィシャルマテリアル
メタルスタンプ:925
形状パターン:六角形
セッティングタイプ:プロングセッティング
スタイル:クラシック
リングタイプ:ウェディングバンド
機会:エンゲージメント
金属タイプ:ローズゴールド
メインストーン:ムーンストーン
性別:レディース
アイテムタイプ:リング
金属:925 ソリッド スターリング シルバー
金属色:ローズゴールドパート/ホワイトゴールド
メインストーン:ナチュラルレインボームーンストーン
機会:結婚式 /婚約 /記念日 /パーティー
祝う:バレンタインデー /誕生日
スタイル:レインボー
石サイズ(長さ*幅):ヘキサゴン7x7mm
石色:レインボー
石切り:六角形カット
機能:結
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落札価格7686円
742 入札履歴
終了
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