『指輪 リング レインボー ゴールド シルバー ストーン リング 月 レディース【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 14時 19分に出品され04月30日 14時 19分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



585 ローズ ゴールド 虹 レインボー ムーンストーン 月 レディース リング 指輪 オリジナル 925 スターリング シルバー トレンド ジュエリー 2022 結婚式 ウェディング ロマンチック



スペック



アイテム重量-1.3

サイドストーン:アーティフィシャルマテリアル

メタルスタンプ:925

形状パターン:六角形

セッティングタイプ:プロングセッティング

スタイル:クラシック

リングタイプ:ウェディングバンド

機会:エンゲージメント

金属タイプ:ローズゴールド

メインストーン:ムーンストーン

性別:レディース

アイテムタイプ:リング

金属:925 ソリッド スターリング シルバー

金属色:ローズゴールドパート/ホワイトゴールド

メインストーン:ナチュラルレインボームーンストーン

機会:結婚式 /婚約 /記念日 /パーティー

祝う:バレンタインデー /誕生日

スタイル:レインボー

石サイズ(長さ*幅):ヘキサゴン7x7mm

石色:レインボー

石切り:六角形カット

機能:結

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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