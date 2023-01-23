『ベストラーニング イノーパッド スマートで楽しいレッスン - 2~5歳の幼児がアルファベット、数字、色、形、動物、乗り物、時間を学ベル教育タブレット型【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 19時 13分に出品され05月04日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ベストラーニング イノーパッド スマートで楽しいレッスン - 2~5歳の幼児がアルファベット、数字、色、形、動物、乗り物、時間を学ベル教育タブレット型トイ
|ブランド名
|BEST LEARNING
|商品コメント
| 今大人気のテクノロジーの一つ、イノーパッドを使ってネクストレベルの学習へ。この対話型理系メディアパッドは豊富な16種類のアクティビティーページがあり、お子さまを飽きさせません。学び盛りの男の子女の子向けの誕生日・クリスマスプレゼントにピッタリな知育玩具です。
4つのモード学習 - 対話型アプローチの学習により、言葉や楽しい音を使ってお子さまの発達、好奇心、創造力を促します。基礎と上級のクイズ - 楽しいアクティビティで学習体験を強化します。
8枚の丈夫なプラスティック（PP） 製の学習カード（16種類のレッスンページ）と音声コントロール付き。
アルファベット、数字、時間、色、果物、形、動物、天気、感情、職業、音楽、乗り物、問題解決について学べます。
必要な3本の単4アルカリ乾電池は付属しています。3歳以上。
こちらの商品は欧米仕様の海外直輸入品です。
ご注文を頂いた後に、弊社アメリカ倉庫より商品を取り寄せ、日本国内倉庫で一旦受領、検品等の後、お届け先へ発送致します。
お届けには通常2-4週間程お時間を頂戴しております。
海外からの流通過程において外箱等に若干のスレ・ヘコミなどが生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
通関手続きの際に商品の開封確認を行う場合があります。輸入関税の請求はございません。
他店舗でも併売しておりますので、入れ違いで完売の際にはご容赦下さい。
ご注文後は、すぐにアメリカ倉庫にて出荷準備に入りますので、ご注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
大口注文や掲載していない商品についても海外からお取寄せすることが可能です。「問い合わせ」よりご連絡ください。メールの返信は翌営業日以降となりますのでご了承ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4712417962159
商品コード
YS0000010436600078
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277 入札履歴
終了
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