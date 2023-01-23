『ハローズ スワーム 2BA 18gR バレル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 18時 51分に出品され03月27日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全長 : 50.0mm

最大径 : 6.8mm

バレル重量 : 16.53g

形状 : ストレート

刻み : シャークカット，キャタピラカット商品紹介

商品のスペック

材質：タングステン90%

全長：50.0mm

最大径：6.8mm

バレル重量：16.53g

形状：ストレート

刻み：シャークカット，キャタピラカット

規格：2BA

重心：センター



商品の説明

Harrows SWARM



ストレート×キャタピラ×シャークカットのコラボレーション。

シャークカットの間にキャタピラカットをセットすることによって「かかり過ぎ」という問題をクリア。

先端のテーパーはバレル同士がヒットした際に弾かれる確率を下げるため設計。

ストライクブルーコーティングとシルバーで仕上げた高級感あふれるバレル。



スペック

素材:タングステン 90%

最大径:6.8mm

全長:50.0mm

バレル重量:16.53g

バレルマッチウェイト±0.05

重心:センター



内容物

バレル×3(1セット)

・・・(続きは商品説明をご覧ください)

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ハローズ

スワーム

2BA

18gR

バレル