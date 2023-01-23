『ハローズ スワーム 2BA 18gR バレル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 18時 51分に出品され03月27日 18時 51分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
全長 : 50.0mm
最大径 : 6.8mm
バレル重量 : 16.53g
形状 : ストレート
刻み : シャークカット，キャタピラカット商品紹介
商品のスペック
材質：タングステン90%
全長：50.0mm
最大径：6.8mm
バレル重量：16.53g
形状：ストレート
刻み：シャークカット，キャタピラカット
規格：2BA
重心：センター
商品の説明
Harrows SWARM
ストレート×キャタピラ×シャークカットのコラボレーション。
シャークカットの間にキャタピラカットをセットすることによって「かかり過ぎ」という問題をクリア。
先端のテーパーはバレル同士がヒットした際に弾かれる確率を下げるため設計。
ストライクブルーコーティングとシルバーで仕上げた高級感あふれるバレル。
スペック
素材:タングステン 90%
最大径:6.8mm
全長:50.0mm
バレル重量:16.53g
バレルマッチウェイト±0.05
重心:センター
内容物
バレル×3(1セット)
・・・(続きは商品説明をご覧ください)
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落札価格7686円
381 入札履歴
終了
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