『1000ピース ジグソーパズル ノートルダム大聖堂 (49cmx72cm)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 23時 02分に出品され03月22日 23時 02分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース ジグソーパズル ノートルダム大聖堂 (49cmx72cm)



【商品説明】

・対象年齢 :7歳から

・対象性別 :男女共用

・本体サイズ :49×72cm



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 27.10 cm

奥行 : 37.80 cm

重量 : 930.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。