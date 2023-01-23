『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(W) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 07時 32分に出品され04月28日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 「商品情報」音質やスタイルにこだわりを持つ人をメインターゲットに、ヤマハならではの音・音楽のリアリティー表現、感動の音楽体験を提供「主な仕様」音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」

楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン

音、音楽の躍動感、ダイナミクスの表現、ニュアンスと質感を正確に伝える音

接続安定性に優れた「TrueWirelessTM Stereo Plus」対応

汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様

付属品:US