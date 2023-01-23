『ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(W) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 07時 32分に出品され04月28日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「商品情報」音質やスタイルにこだわりを持つ人をメインターゲットに、ヤマハならではの音・音楽のリアリティー表現、感動の音楽体験を提供「主な仕様」音量に応じて音のバランスを最適化して、耳への負担も抑えるヤマハの独自技術「リスニングケア」
楽器をモチーフにした、美しく洗練されたデザイン
音、音楽の躍動感、ダイナミクスの表現、ニュアンスと質感を正確に伝える音
接続安定性に優れた「TrueWirelessTM Stereo Plus」対応
汗や雨を気にせず使える生活防水〈IPX5相当〉仕様
付属品:US
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¥ 7686
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¥ 7686
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¥ 7686
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¥ 7685
ALTENG ワイヤレスヘッドホン テレビ用 ワイヤレスヘッドフォン 2.4GHz 最大受信距離60m 無線DSP Hi-Fiステレオ 有線
¥ 7685
ラディウス radius HP-N300BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 Ne ULTIMATE Solid aptX
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¥ 7683
audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 グレー ATH-S
¥ 7683
金管楽器用チューンアップ アイテム トーン・スタビリティ・エンハンサー ピストンバルヴ用 TSE(Tone Stability Enhanc
¥ 7683
audio-technica SoundReality ワイヤレスヘッドホン Bluetooth マイク付 最大70時間再生 グレー ATH-S
¥ 7683
MAONO モニターヘッドホン ヘッドフォン 有線 オーバーイヤー ヘッドホン DJ用ヘッドホン 密閉型 遮音 折り畳み可能 50mm径ドラ
¥ 7683
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN B / マイク付き /
¥ 7682
Bluetooth イヤホン ワイヤレスイヤホン タッチ操作 残量表示 Bluetooth 瞬時接続 自動ペアリング Hi-Fi重低音 Si
¥ 7681
落札価格7686円
785 入札履歴
終了
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