『レゴ フレンズ 6251668 leg0 Friends 4+ Emma’s Mobile Vet Clinic 41360 Building Kit (50 Pieces)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 15分に出品され03月19日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在25件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レゴ フレンズ 6251668 leg0 Friends 4+ Emma’s Mobile Vet Clinic 41360 Building Kit (50 Pieces)

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商品名（自動翻訳）：レゴ フレンズ4+エマの移動式獣医クリニック41360ビルディングキット(50ピース)

型番：6251668

海外サイズ：50

関連：レゴ，フレンズレゴ，キット，ビルディング