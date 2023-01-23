『THE NORTH FACE ノースフェイス キャップ FLEECE EARMUFF CAP/EX フリース イヤーマフ キャップ イヤーマフラー 耳あて 帽子 メンズ レディース NE3CP63A/B/C【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 27分に出品され04月29日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ザノースフェイス フリース イヤーマフ キャップ EX NE3CP63



商品名 : THE NORTH FACE FLEECE EARMUFF CAP/EX

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ブラック ココアブラウン ベージュ

NE3CP63A NE3CP63B NE3CP63C



軽くて暖かいマイクロフリース素材のキャップです。

耳の内側部分にはフリース素材を使用して保温性を高めました。

つば部分はカジュアルで、ワイヤーが内蔵されてお好きな角度の演出が可能です。

後部にはサイズ調節バンドがあり、頭のサイズに合わせて着用できます。

内部は汗吸湿速乾性に優れたクールマックス素材を使用し、快適なフィット感を提供します。



【リサイクル素材】

温室効果ガスの排出を減らすリサイクル素材を使用しました。



ブランド・メーカー：THE NORTH FACE

素材：

表地1：ポリエステル100％

表地2：ナイロン100％

表地3：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル100％

サイズ：ONE-SIZE

カラー：BLACK / COCOA-BROWN / BEIGE



・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ THE

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