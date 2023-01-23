『THE NORTH FACE ノースフェイス キャップ FLEECE EARMUFF CAP/EX フリース イヤーマフ キャップ イヤーマフラー 耳あて 帽子 メンズ レディース NE3CP63A/B/C【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 27分に出品され04月29日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ザノースフェイス フリース イヤーマフ キャップ EX NE3CP63
商品名 : THE NORTH FACE FLEECE EARMUFF CAP/EX
ノースフェイス キャップ イヤーマフ イヤーマフキャップ 耳あて イヤーマフラー フリース 帽子 ロゴ カジュアル ストリート 野外活動 防寒
ブラック ココアブラウン ベージュ
NE3CP63A NE3CP63B NE3CP63C
軽くて暖かいマイクロフリース素材のキャップです。
耳の内側部分にはフリース素材を使用して保温性を高めました。
つば部分はカジュアルで、ワイヤーが内蔵されてお好きな角度の演出が可能です。
後部にはサイズ調節バンドがあり、頭のサイズに合わせて着用できます。
内部は汗吸湿速乾性に優れたクールマックス素材を使用し、快適なフィット感を提供します。
【リサイクル素材】
温室効果ガスの排出を減らすリサイクル素材を使用しました。
ブランド・メーカー：THE NORTH FACE
素材：
表地1：ポリエステル100％
表地2：ナイロン100％
表地3：ポリエステル100％
裏地：ポリエステル100％
サイズ：ONE-SIZE
カラー：BLACK / COCOA-BROWN / BEIGE
・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます
THE NORTH FACE ノースフェイス キャップ FLEECE EARMUFF CAP/EX フリース イヤーマフ キャップ イヤーマフラー 耳あて 帽子 メンズ レディース NE3CP63A/B/C
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落札価格7686円
53 入札履歴
終了
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