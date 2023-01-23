『THE NORTH FACE ノースフェイス ショルダーバッグ WL CROSS BAG ホワイトレーベル クロスバッグ BLACK BEIGE CREAM LIME ミニバッグ WHITELABEL NN2PP54J/K/L/M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 16時 31分に出品され03月29日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ザノースフェイス ホワイトレーベル クロス バッグ ブラック ライトベージュ クリーム ライム



商品名 : THE NORTH FACE WHITE LABEL CROSS BAG NN2PP54J NN2PP54K NN2PP54L NN2PP54M

ノースフェイス ショルダーバッグ クロスバッグ ミニバッグ 肩掛け バッグ かばん ロゴ ストリート カジュアル



ベーシックな形のファスナーつきクロスバッグです。

底部が広く、小さなサイズ感でありながら多くの収納が可能です。



下部のロゴラベルがカジュアルさを演出します。

内部にはファスナーポケットがあり、大事なものの収納をするのに便利です。



ブランド・メーカー：THE NORTH FACE

素材：

表地：ポリエステル（リサイクル）100％

裏地：ポリエステル100％

サイズ：横(上部)：30cm 横(下部)19cm 縦：18.5cm マチ・厚み：12.5cm ベルトの長さ(最長)：133cm

カラー：BLACK/LIGHT-BEIGE/CREAM/LIME



・注意事項：モニターの発色具合により色合いが異なる場合がございます

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ THE

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