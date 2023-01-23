『吉野家 冷凍焼肉丼の具 牛焼肉丼 冷凍食品 30食 焼肉 時短 簡単 冷食 冷凍 焼肉丼 丼の具 おかず 仕送り 一人暮らし 新生活 (代引不可)(TD)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 47分に出品され03月16日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※こちらの商品はお取り寄せ商品のため、初期不良以外の返品・交換は承れませんので、あらかじめご了承ください。
吉野家の牛焼肉丼の具！
ごはんのおともにはやっぱり焼肉！
通販限定商品！北米産の牛焼肉丼の具。改良を重ね、従来の柔らかさと旨みに加え、すっきりとした甘みのタレに仕上げました。
添加物を最小に抑えた、特製の甘口ダレがごはんによく合います。
便利な電子レンジ対応で、1袋の厚さは約1cmだからスリムに保管することが可能です。
内容量
120g×30食
原材料
牛肉（米国）、タレ（醤油、砂糖、みりん、ごま油、醸造酢、にんにくペースト、いりごま、フルーツチャツネ、野菜調味エキス、香辛料、りんご果汁、昆布エキス、食塩）、玉ねぎ（国産）/増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、カラメル色素、（一部に小麦・牛肉・大豆・ごま・りんご・豚肉・バナナを含む）
成分
1袋あたり エネルギー：214kcal たんぱく質：10.6g 脂質：14.5g 炭水化物：10.1g 食塩相当量：1.5g
（検索用：焼肉丼 冷凍 冷食 牛焼肉 時短 30食 丼の具 おかず 仕送り 冷凍食品 4538872264511）
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落札価格7686円
819 入札履歴
終了
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