『吉野家 冷凍焼肉丼の具 牛焼肉丼 冷凍食品 30食 焼肉 時短 簡単 冷食 冷凍 焼肉丼 丼の具 おかず 仕送り 一人暮らし 新生活 (代引不可)(TD)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 13時 47分に出品され03月16日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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吉野家の牛焼肉丼の具！

ごはんのおともにはやっぱり焼肉！



通販限定商品！北米産の牛焼肉丼の具。改良を重ね、従来の柔らかさと旨みに加え、すっきりとした甘みのタレに仕上げました。

添加物を最小に抑えた、特製の甘口ダレがごはんによく合います。

便利な電子レンジ対応で、1袋の厚さは約1cmだからスリムに保管することが可能です。

内容量

120g×30食

原材料

牛肉（米国）、タレ（醤油、砂糖、みりん、ごま油、醸造酢、にんにくペースト、いりごま、フルーツチャツネ、野菜調味エキス、香辛料、りんご果汁、昆布エキス、食塩）、玉ねぎ（国産）/増粘剤（加工澱粉、増粘多糖類）、カラメル色素、（一部に小麦・牛肉・大豆・ごま・りんご・豚肉・バナナを含む）

成分

1袋あたり エネルギー：214kcal たんぱく質：10.6g 脂質：14.5g 炭水化物：10.1g 食塩相当量：1.5g



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