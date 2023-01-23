『液晶ディスプレイ フィリップス（ディスプレイ） 221E9/11 [21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 5年間フル保証]【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 17時 13分に出品され03月13日 17時 13分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 液晶パネルの種類:IPS テクノロジー

バックライトの種類:W-LED システム

パネルサイズ:21.5インチ／54.6cm

ディスプレイ画面コーティング:アンチグレア、3H、ヘイズ 25％

有効表示領域:476.06（横）×267.79（縦）

縦横比:16対9

最適分解能:60Hzで1920×1080

ピクセル密度:102PPI

応答時間（標準値）:5ミリ秒（GTG）

明るさ:250cd/m2

コントラスト比（標準値）:1000対1

ピクセルピッチ:0.248×0.248mm

表示角度:178度（横）／178度、（縦）C／R > 10 の場合

画像拡張:SmartImageゲーム

表示色数:約 1677万色

スキャン周波数:30〜85kHz（横）／48〜76Hz（縦）

スタンド傾斜:-5／20度

電源:通常動作時 13.03W（typ.）（EnergyStar 7.0 テスト方式）、スタンバイモード 0.5W未満（typ.）、オフモード 0.3W未満（typ.）

LED 表示:稼働 - ホワイト、スタンバイモード- ホワイト（点滅）

電源外部:100〜240VAC、50〜60Hz

重量:スタンド使用時 2.52kg 、スタンド未使用時 2.05kg

寸法:スタンド使用時 487×385×176mm 、スタンド未使用時 487×293×36mm

動作温度範囲:0〜40

保管温度範囲:-20〜60

相対湿度:20〜80％

カテゴリ スマホ、タブレット、パソコン

ディスプレイ、モニター タグ 液晶ディスプレイ

フィリップス（ディスプレイ）

221E9/11

[21.5型ワイド液晶ディスプレイ

ブラック

5年間フル保証]