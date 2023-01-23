『アディダス ツアーテニス ラケットバッグパック 5145773／5145774 日本未展開品 ADIDAS TOUR TENNIS RACKET BACKPACK 硬式テニス ラケットバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 10分に出品され04月28日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPEC

【カラー】 レッド(5145773)/ホワイト(5145774)

【サイズ】 50.8×35.6×27.9cm

【収納】

・ラケットポケットx1(右斜め：右肩方向にグリップが突き出す様に収納)

・メインポケット×1(内部に仕切りx1、メッシュポケットx1あり)

・アクセサリーポケット×1

・上部シューズポケット×1

・サイドポケット×2(一方はサーモ機能付き)

・ショルダーベルト×２



【その他】 ※バッグ以外の商品は写真撮影用の小物ですので付属しません。