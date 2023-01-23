『アディダス ツアーテニス ラケットバッグパック 5145773／5145774 日本未展開品 ADIDAS TOUR TENNIS RACKET BACKPACK 硬式テニス ラケットバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 20時 10分に出品され04月28日 20時 10分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SPEC
【カラー】 レッド(5145773)/ホワイト(5145774)
【サイズ】 50.8×35.6×27.9cm
【収納】
・ラケットポケットx1(右斜め：右肩方向にグリップが突き出す様に収納)
・メインポケット×1(内部に仕切りx1、メッシュポケットx1あり)
・アクセサリーポケット×1
・上部シューズポケット×1
・サイドポケット×2(一方はサーモ機能付き)
・ショルダーベルト×２
【その他】 ※バッグ以外の商品は写真撮影用の小物ですので付属しません。
プリンス ラケットバッグ ラケットバッグ2本入 AT372 ヘザーブラック (464)
¥ 7669
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm
¥ 7667
バボラ Babolat テニスバッグ・ケース BACK PACK PURE STRIKE バックパック BB753081
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フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー
¥ 7662
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー
¥ 7657
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー
¥ 7657
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット ブラック
¥ 7657
Prince(プリンス) ボールバッグ(PL055用) PL056
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テクニファイバー Tecnifibre テニスバッグ・ケース ALL VISION DUFFEL ダッフルバッグ TFAB202
¥ 7648
MANTIS(マンティス) 6 RACKET Bag **-MNT-JB1601
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バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×77×20cm 753081
¥ 7642
フォーザ(FZ FORZA) バドミントン メンズ ラケットバッグ ARK RACKET BAG 6本収納可能 2ルーム+ポケット エステー
¥ 7642
ミズノ ラケットバッグ６本入れ 63JD7002 バドミントン テニス ラケットケース MIZUNO2017年春夏モデル m2off
¥ 7640
[プリンス] テニスシューズ ワイドライト アドバンスAC ホワイト×ネイビー (217) 22.5 cm
¥ 7637
スリクソン(SRIXON) テニス バッグ スポーツバッグ ブラック SPC-2912
¥ 7632
ヘッド Pro Backpack 30L LNLL ワンサイズ
¥ 7630
BOW BRAND(ボウブランド) 2ウェイトートバッグ BOW-JB2108-BK ブラック W28×D17×H42cm
¥ 7628
[プリンス] テニスシューズ オールコート用シューズ レディース WHT/FLP (391) 24.0 cm
¥ 7628
落札価格7686円
313 入札履歴
終了
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