ゴルフウェア メンズ セットアップ 上下セット モックネック トレーナー GIORNO SEVEN ジョルノセブン トップス ゴルフパンツ 立体ロゴ おしゃれ 秋冬 春夏【お歳暮】

商品情報

ゴルフウェアブランド

GIORNO SEVEN(ジョルノセブン)

胸元に立体エンボスロゴが入り、

袖にもロゴプリント入りのモックネックトレーナーと

立体エンボスロゴ入りのゴルフパンツの上下セットアップ。

ウエストゴム仕様で伸縮し穿きやすく

ベルトループも施され内側ひも調整でもベルト装着でも可。

サイドポケットは両ファスナー仕様。

滑らかな上質ポリポンチストレッチ素材。



サイズ：単位(cm)

【トレーナー】

実寸胸囲/着丈/肩幅/袖丈

【M】102/63/45/59

【L】104/65/46/60

【XL】108/67/47/61

【XXL】114/69/49/63

【パンツ】

実寸ウエスト/ヒップ/股上/股下/モモ幅/裾幅

【M】74-86/102/27/67/27/14

【L】76-88/106/27.5/68/28/14.5

【XL】78-90/110/28/69/29/15

【XXL】80-92/114/28.5/70/30/15.5

※基本的に、XL・LL・2Lのサイズはすべて同じサイズです。

メーカーによってはサイズの呼称が違うため、XL・LL・2Lと商品により表示の違いがあります。



素材

表生地/リブ：ポリエステル95％ ポリウレタン5％

※製造工程の過程による、小さなほつれ、微小な縫製のずれなどの返品対応は致しかねます。ご了承ください。



モデル：身長175cm 73kg 商品は【Ｌサイズ】を着用