『ゴルフウェア メンズ セットアップ 上下セット モックネック トレーナー GIORNO SEVEN ジョルノセブン トップス ゴルフパンツ 立体ロゴ おしゃれ 秋冬 春夏【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 47分に出品され03月17日 01時 47分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゴルフウェアブランド
GIORNO SEVEN(ジョルノセブン)
胸元に立体エンボスロゴが入り、
袖にもロゴプリント入りのモックネックトレーナーと
立体エンボスロゴ入りのゴルフパンツの上下セットアップ。
ウエストゴム仕様で伸縮し穿きやすく
ベルトループも施され内側ひも調整でもベルト装着でも可。
サイドポケットは両ファスナー仕様。
滑らかな上質ポリポンチストレッチ素材。
サイズ：単位(cm)
【トレーナー】
実寸胸囲/着丈/肩幅/袖丈
【M】102/63/45/59
【L】104/65/46/60
【XL】108/67/47/61
【XXL】114/69/49/63
【パンツ】
実寸ウエスト/ヒップ/股上/股下/モモ幅/裾幅
【M】74-86/102/27/67/27/14
【L】76-88/106/27.5/68/28/14.5
【XL】78-90/110/28/69/29/15
【XXL】80-92/114/28.5/70/30/15.5
※基本的に、XL・LL・2Lのサイズはすべて同じサイズです。
メーカーによってはサイズの呼称が違うため、XL・LL・2Lと商品により表示の違いがあります。
素材
表生地/リブ：ポリエステル95％ ポリウレタン5％
※製造工程の過程による、小さなほつれ、微小な縫製のずれなどの返品対応は致しかねます。ご了承ください。
モデル：身長175cm 73kg 商品は【Ｌサイズ】を着用
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落札価格7686円
623 入札履歴
終了
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