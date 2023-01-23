『セットアップ ゴルフウェア メンズ 上下セット 中綿 暖か裏起毛 フリース ジャケット ゴルフパンツ ブルゾン 秋冬 ボトムス アウター【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 19時 55分に出品され03月30日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,686円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フロントが中綿キルティングになった
暖かい裏起毛フリース素材ゴルフ上下セットアップ。
スタンドとパーカーデザインの2タイプ。
キルティング中綿ジャケットの袖と脇部分を
ストレッチジャージ素材で切り替えたゴルフジャケットと
後ろ身頃がジャージのゴルフパンツ。
冬でも快適な暖かさのゴルフウェアです。
腰の右後ろにDカンが装着され便利です。
ウエストはゴム＆紐で調節可能。
サイズ：単位(cm)
ジャケット
メーカー胸囲/実寸胸囲/着丈/ゆき丈
【M】88-96/108/66/71
【L】96-104/112/68/73
【LL】104-112/116/70/75
パンツ
メーカーウエスト/ヒップ/股上/股下/モモ幅/裾幅
【M】 76-84/100/30/66/27/16
【L】 84-94/104/31/68/28/17
【LL】94-104/108/32/71/29/18
素材：前身頃 ポリエステル100％
後身頃 ポリエステル92% ポリウレタン8%
モデル：身長 175cm
体重73kg
商品は【Ｌサイズ】を着用
当店ではお裾直しは承っておりませんのでご了承下さい
セットアップ ゴルフウェア メンズ 上下セット 中綿 暖か裏起毛 フリース ジャケット ゴルフパンツ ブルゾン 秋冬 ボトムス アウター
¥ 7686
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落札価格7686円
836 入札履歴
終了
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