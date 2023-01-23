セットアップ ゴルフウェア メンズ 上下セット 中綿 暖か裏起毛 フリース ジャケット ゴルフパンツ ブルゾン 秋冬 ボトムス アウター【お歳暮】

商品情報

フロントが中綿キルティングになった

暖かい裏起毛フリース素材ゴルフ上下セットアップ。

スタンドとパーカーデザインの2タイプ。

キルティング中綿ジャケットの袖と脇部分を

ストレッチジャージ素材で切り替えたゴルフジャケットと

後ろ身頃がジャージのゴルフパンツ。

冬でも快適な暖かさのゴルフウェアです。

腰の右後ろにDカンが装着され便利です。

ウエストはゴム＆紐で調節可能。





サイズ：単位(cm)



ジャケット

メーカー胸囲/実寸胸囲/着丈/ゆき丈

【M】88-96/108/66/71

【L】96-104/112/68/73

【LL】104-112/116/70/75



パンツ

メーカーウエスト/ヒップ/股上/股下/モモ幅/裾幅

【M】 76-84/100/30/66/27/16

【L】 84-94/104/31/68/28/17

【LL】94-104/108/32/71/29/18





素材：前身頃 ポリエステル100％

後身頃 ポリエステル92% ポリウレタン8%





モデル：身長 175cm

体重73kg

商品は【Ｌサイズ】を着用

当店ではお裾直しは承っておりませんのでご了承下さい